Nuno Tavares: "De fora, parece que foi um mau jogo..."

A recuperação emocional "vai ser o aspeto mais importante" para que a seleção portuguesa reaja na partida diante dos Países Baixos, no sábado, à estreia desastrada no Europeu de sub-21, estabeleceu esta quinta-feira Nuno Tavares.

"Importa muito não cedermos à pressão, levarmos a próxima partida com tranquilidade e desfrutarmos ao máximo, pois só assim conseguimos retirar coisas boas. Se não formos nós a acreditar, ninguém acreditará. Sabemos da nossa qualidade. Vai ser complicado, mas temos potencial e um grupo fantástico para poder ganhar os dois próximos jogos", sublinhou o defesa esquerdo dos franceses do Marselha, em conferência de imprensa.

Um dia depois da derrota com a anfitriã e estreante Geórgia (0-2), os vice-campeões em título trabalharam sem limitações num relvado secundário do Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, onde defrontarão os neerlandeses no sábado, às 20h00 locais (17h00 em Lisboa).

Ao longo do período de 15 minutos abertos à comunicação social, os 23 atletas posaram para a fotografia oficial, na companhia dos restantes elementos da comitiva nacional, e realizaram corrida, por entre quase cinco minutos de palestra do selecionador Rui Jorge.

"Não foi um dos nossos melhores desafios, mas entrámos muito bem. Não conseguimos concretizar. Mensagem do selecionador? Disse que errámos mais do que o adversário e fomos penalizados por causa disso. Quem errar menos vai mais longe em competições como estas. Agora, ele transmitiu sempre uma imagem positiva do nosso valor e do que somos capazes e deu-nos confiança para o próximo jogo. Vamos tentar ganhar", frisou.

Portugal ainda não pontuou e segue no quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pela Geórgia, com três, ao passo que os Países Baixos, campeões em 2006 e 2007, e a Bélgica somam um ponto cada, após terem empatado entre si na ronda inaugural (0-0).

"De fora, parece que foi um mau jogo, mas nós achamos que até foi bem conseguido da nossa parte. Os detalhes pecaram um pouco. Temos a qualidade necessária para estar neste Europeu e já o provámos. Estamos focados ao máximo e vamos tentar pôr tudo lá dentro. Não abdicaremos em nada do nosso estilo, independentemente do adversário", reconheceu Nuno Tavares, de 23 anos, que foi titular a tempo inteiro diante da Geórgia.

Finalista derrotado em 1994, 2015 e 2021, o conjunto de Rui Jorge poderá ficar desde já eliminado da próxima fase, caso perca com os neerlandeses e a outra partida da "poule", que vai decorrer em simultâneo entre os georgianos e os belgas, não termine empatada.

"Ainda não temos qualquer tipo de informação sobre os Países Baixos ou a Bélgica, mas vai ser completamente diferente. Haverá muito mais espaço, porque são equipas que vão querer ganhar e estarão aptas para atacar e defender, o que não se viu frente à Geórgia. Não conseguimos ser felizes, mas vamos encarar este jogo como uma chance para dar a volta à qualificação. Só dependemos de nós para passar à próxima fase", terminou Nuno Tavares, que alinhou em 2022/23 no Marselha por empréstimo dos ingleses do Arsenal.