Nuno Mendes no onze da Seleção? "Não tem a ver com a idade, se está aqui..."

Fernando Santos não desfaz as dúvidas sobre o posto de lateral-esquerdo para o jogo de quarta-feira frente ao Azerbaijão, mas também não descarta a possível titularidade do jovem do Sporting.

Nuno Mendes no lugar do lesionado Raphael Guerreiro? "Amanhã darei a equipa aos jogdores, aí vocês também saberão. Não tem a ver com a idade. Se eu os trouxe, qualquer jogador que esteja aqui merece a minha confiança e sei que me pode servir na perfeição. Qualquer um poderá jogar amanhã, exceção feita ao Raphael, que vai sair da convocatória."

Fase final do Catar'2022, o grande objetivo: "Portugal foi a primeira equipa a ganhar a Liga das Nações. O apuramento para a fase final da Liga das Nações inclui as 16 melhores equipas da Europa. Se me falar da Taça das Confederações, em que realmente se chega lá por ser campeão da confederação... Agora, desde que estou ao serviço da Seleção, esta é a sétima possibilidade de estar presente numa fase final. Sempre marquei como objetivo estar presente na fase final. É altamente importante para nós, proque é a que estamos a disputar."