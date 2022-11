Nuno Mendes de regresso: Fernando Santos com os 26 à disposição antes do Gana

Todos os convocados estiveram às ordens do selecionador nacional nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social.

Nuno Mendes, que esteve ausente no treino de terça-feira devido a uma mialgia de esforço, regressou esta quarta-feira ao relvado, estando às ordens de Fernando Santos nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social, neste que foi a derradeira sessão de preparação para a estreia no Mundial'2022, com o Gana (quinta-feira, 16h00).

O selecionador nacional teve assim os 26 convocados para a competição à disposição esta quarta-feira.

Portugal está incluído no grupo H do Mundial de 2022, juntamente com o Uruguai, Gana e Coreia do Sul. Após a estreia diante dos ganeses, a Seleção Nacional defronta a congénere sul-americana na segunda-feira (19h00) e termina a fase de grupos diante do conjunto orientado por Paulo Bento, no dia 2 de dezembro (15h00).