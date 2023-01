Notícia em Espanha: Roberto Martínez em Portugal esta segunda-feira

Martínez chegou a estar nas cogitações do Everton, da Premier League, onde trabalhou antes de assumir a seleção da Bélgica

A comunicação social espanhola avança este domingo que Roberto Martínez chegará a Portugal esta segunda-feira, dando assim mais um passo para suceder a Fernando Santos no comando da Seleção Nacional. A rádio Cadena SER avança, este domingo, que já há acordo entre as partes e que o treinador espanhol vai assinar um contrato válido até 2026.

A notícia do acordo entre Roberto Martínez e a FPF foi ontem avançada pelo jornal "The Athletic.

Martínez chegou a estar nas cogitações do Everton, da Premier League, onde trabalhou antes de assumir a seleção da Bélgica e conforme foi noticiado anteontem quando se soube que era um dos nomes considerados pela FPF, perante a recusa de José Mourinho romper o contrato com a Roma (até junho de 2024).

Antigo médio-defensivo, Martínez, de 49 anos, teve uma carreira modesta em Espanha. Fez parte do plantel do Saragoça, mas com escassa utilização. Foi para as ilhas britânicas (Wigan, Motherwell, Walsall, Swansea e Chester), onde iniciou a carreira de treinador - após Swansea, Wigan, onde ganhou respetivamente a League One e a Taça de Inglaterra (ao Man. City), e Everton assumiu a seleção belga, que levou ao terceiro lugar no Mundial"2018 e chegou a liderar o ranking da FIFA desde essa altura até ao ano passado. No Mundial"2022, ficou na fase de grupos.

"Roberto Martínez é um treinador de prestígio. Tem um passado de seleções inquestionável em termos de qualidade", começou por dizer Luís Castro, à partida para o Brasil. "É um bom treinador. Gostámos muito da Bélgica no Euro, mas não gostámos tanto do Mundial... Mas o valor dele é inquestionável", acrescentou o técnico do Botafogo.