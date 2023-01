Fernando Santos terá arrasado Cristiano Ronaldo em frente aos colegas

Após a reação do avançado português à sua substituição frente à Coreia do Sul, na última jornada da fase de grupos do Mundial'2022, informa o Correio da Manhã este sábado.

O Correio da Manhã avança este sábado que Fernando Santos arrasou Cristiano Ronaldo em frente aos restantes colegas da Seleção Nacional após a reação incomodada do avançado português ao ter sido substituído diante da Coreia do Sul, na última jornada da fase de grupos do Mundial'2022.

De acordo com o jornal, o antigo selecionador nacional tomou conhecimento do desabafo de CR7 enquanto saía de campo: "Estás com uma pressa do c... para me tirar, f..." através do filho, criticando o avançado português posteriormente no balneário.

Recorde-se que, após a derrota com a seleção asiática (1-2), orientada por Paulo Bento, Fernando Santos desvalorizou a reação de Ronaldo, que foi substituído aos 65 minutos, admitindo no entanto que não ficou satisfeito.