Éder, herói português no Europeu de 2016, elogia CR7, mas também Gonçalo Ramos. Voltar a conquistar o Europeu é possível, conforme vinca o avançado.

Autor do golo que deu o título europeu a Portugal em 2016, Éder acredita que a Seleção Nacional, agora orientada por Roberto Martínez, pode voltar a conquistar troféus. E conta com um Cristiano Ronaldo motivado.

"Nota-se a motivação do Cristiano Ronaldo nos jogos que tem feito. É um jogador com muito para dar e isso nota-se. Principalmente fisicamente, na explosão. Os jogadores normalmente perdem com a idade, mas o Cristiano é incrível, tem todas essas valências e continua muito motivado para conquistar ainda mais. É de louvar ter alguém com esse espírito, e há outros como o Pepe", afirmou o avançado à Rádio Renascença.

Gonçalo Ramos, a protagonizar uma grande temporada pelo Benfica, é igualmente elogiado. "Tem sido fabuloso, dá gosto ver. É um jogador que tem qualidades, tem feito muitos golos e trabalha muito para a equipa. É um dado que se deve frisar. Tudo o que tem demonstrado no Benfica e na Liga dos Campeões, semana após semana, tem sido espetacular. Vai continuar a dar muitas alegrias aos portugueses", observa Éder.

Atualmente sem clube, o jogador de 35 anos pisca o olho a novas conquistas. "É possível. A Seleção tem muita qualidade e várias opções nos jogadores que estão e outros que podem ser convocados. É sempre uma dor de cabeça fazer as convocatórias. O Fernando Santos mencionava muito isso. A geração é interessante, tem sempre que ambicionar conquistas. Sempre com um pouco de sorte, Portugal tem muitas conquistas para ambicionar", apontou.

Portugal defronta esta quinta-feira (19h45) o Liechtenstein, em Alvalade, no primeiro jogo de apuramento para o Europeu de 2024.