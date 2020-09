Ao segundo dia da preparação da Seleção Nacional de Sub-21, Rúben Vinagre falou da particularidade dos jogos de futebol continuarem sem adeptos nas bancadas

No dia em que Rui Jorge teve todos os jogadores à sua disposição e sem limitações no treino matinal, o porta-voz da Seleção Nacional de Sub-21 foi Rúben Vinagre. Respondendo às perguntas feitas pela assessoria de imprensa da FPF, o lateral-esquerdo abordou a ausência de adeptos. "O ser humano adapta-se consoante as circunstâncias. Penso que me consegui adaptar bem em Inglaterra, por isso aqui irá acontecer o mesmo. É um impacto diferente, muda muito o jogo. Nós precisamos do público, gostamos de ver os estádios cheios, mas enquanto tiver de ser assim temos de conseguir lidar com estas situações", disse

Em vésperas da dupla jornada de qualificação para o Europeu do próximo ano, frente ao Chipre e à Bielorrússia, o jogador do Wolverhampton afasta as dúvidas sobre os objetivos. "O mais importante é vencer todos os jogos e fazer o nosso trabalho. Estamos apenas preocupados com isso. O que vier depois, qualquer cenário que se coloque, não é importante por agora", referiu.

"Venho de um curto período de férias e estive sempre a trabalhar, também em contacto com as pessoas do meu clube [Wolverhampton] para estar bem quando aqui chegasse", disse ainda.