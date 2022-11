"No Mundial não podemos ter um dia mau. Queremos muito ganhar"

Rúben Neves lançou a estreia de Portugal no Mundial, em conferência de Imprensa em Al-Shahanyia.

Expectativas para o Mundial: "Queremos muito ganhar e vamos fazer tudo para isso, como é óbvio. Sabemos que é uma competição difícil, mas temos muita ambição e se estivermos no nosso melhor seremos muito difíceis de bater."

Meio-campo a três ou a quatro? "Já joguei das duas formas, sinto-me bem a jogar nas duas posições. Temos um leque de 26 jogadores, preparado para ajudar a Seleção no Mundial. Quem quer que seja escolhido vai dar o seu melhor e a seleção vai ficar bem entregue."

Ainda sem marcar na Seleção: "Tem faltado marcar, mas a minha prioridade não é marcar, é dar o máximo, ajudar a equipa em campo. Se não for eu a marcar, de certeza que alguém os vai marcar, porque temos muita gente para isso."

Mundial no inverno: "Não creio que seja um problema fazer um Mundial nesta altura, todos estão preparados. Somos muito profissionais e estamos completamente preparados."

Presença no Mundial: "É um sonho para qualquer jogador poder participar numa competição como esta, o expoente máximo do futebol. Estou muito feliz e motivado. Espero que a Seleção vá longe, porque é esse o meu objetivo."

Mudanças desde 2015, ano em que se estreou: "Desde que cheguei tivemos sempre excelentes jogadores, a qualidade não mudou muito, Portugal sempre primou por um leque de jogadores de grande qualidade por todo o mundo. A qualidade é a mesma, o espírito também. Estamos muito motivados, queremos fazer um grande Mundial e esse é o nosso objetivo."

Importância de ficar em primeiro do grupo: ""Todos os jogos vão ser importantes, queremos ganhar todos e ficar em primeiro do grupo, mas sabemos que é muito difícil, sem margem de erro. Um dia mau todos podemos ter, mas no Mundial não podemos, pode custar a continuidade. Queremos chegar o mais longe possível, temos o foco todo."