"No Mundial estão árbitros de seleções que ainda estão em competição. Parece-me estranho"

Declarações de Bruno Fernandes, médio da Seleção portuguesa, à Sport TV, após a derrota por 1-0 contra Marrocos.

Eliminação: "É muito difícil expressar em palavras. Tudo o que possa dizer não vai mudar o que foi o jogo, infelizmente. É um momento muito difícil e triste para nós porque tínhamos ambição e qualidade para mais. Demos tudo que tínhamos. Há sempre mais alguma coisa que podemos deixar em campo, principalmente quando se perde, mas a entrega e o compromisso foi total por parte da equipa. Infelizmente não conseguimos marcar e foi essa a grande diferença entre Portugal e Marrocos. Eles souberam defender muito bem e nós não fomos capazes de marcar."

Interrupções no jogo: "Já sabemos como funciona... Antes do jogo já sabíamos para o que vínhamos e que tipo de árbitro iríamos encontrar. Infelizmente, nestas competições, onde não estão árbitros portugueses, estão árbitros de seleções que ainda estão em competição. Parece-me, no mínimo, estranho, mas não quero entrar por aí, porque não foi só por isso que perdemos. O árbitro deu dois minutos de descontos na primeira parte e oito na segunda. Nesta segunda parte, o jogo esteve parado, no mínimo, entre 15 a 20 minutos. Mas desde o jogo com a Coreia do Sul já sabíamos para o que vínhamos. Tínhamos de resolver o jogo nos 90 minutos porque sabíamos que iríamos jogar muito mais do que apenas contra Marrocos."

Cair nos quartos de final: "Independentemente de quem está em competição, e podiam estar outros, , era indiferente para nós, e Portugal sabia que tinha qualidadepara ir mais longe. Tínhamos qualidade, entrega e compromisso. Tivemos isso tudo desde o início, desde o primeiro jogo, e nada disso faltou hoje, mas infelizmente o futebol tem destes momentos. É muito triste para nós aceitar isto, porque saímos com a sensação que merecíamos mais, mas não com a sensação de que podíamos ter dado mais. Isso não. Não posso apontar nada aos meus colegas, porque todos eles estiveram fantásticos desde o início do torneio. Ninguém podia ter dado mais a nível de compromisso."