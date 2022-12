No campo das hipóteses: Portugal com a Espanha nos quartos e França nas meias

Face à atual classificação, o mais provável é que Seleção Nacional encontre Suíça nos oitavos de final do Mundial'2022

Portugal ainda desconhece o adversário nos oitavos de final do Mundial de 2022, mas já sabe que, seguindo em frente, jogará com Espanha ou Marrocos nos quartos e, provavelmente, França ou Inglaterra nas meias.

Como vencedor do Grupo H, o que conseguiu mesmo perdendo com a Coreia do Sul (1-2), Portugal disputará o seu primeiro jogo a eliminar na terça-feira, pelas 19h00, em Lusail, frente ao segundo do Grupo F, que ficará definido ainda hoje.

Face à atual classificação, o mais provável é que Seleção Nacional encontre Suíça (três pontos) ou Sérvia (um), que se defrontam, já que o Brasil (seis), com encontro marcado com os Camarões (um), tem a vitória no agrupamento encaminhada.

Portugal só conhecerá ao certo o nome do adversário nos oitavos de final depois das 20h45, sendo que, em relação ao quartos, e se lá chegar, só tem duas possibilidades, a Espanha ou Marrocos, duas seleções que defrontou cada qual em duas ocasiões em Mundiais, nomeadamente na fase de grupos de 2018.

Portugal caiu face à Espanha por 1-0 nos oitavos do Mundial'2010 e empatou a três na estreia no Mundial de 2018, com três golos de Ronaldo, e, face a Marrocos, perdeu com estrondo por 3-1 na terceira jornada da fase de grupos de 1986 e vingou-se há quatro anos com um triunfo por 1-0, também selado pelo atual capitão, na segunda ronda da fase de grupos.

O jogo será disputado em 10 de dezembro, um sábado, pelas 15h00, no Estádio Al Thumama, em Doha, enquanto o embate entre espanhóis a marroquinos está marcado para terça-feira, pelas 15h00, em Al Rayyan.

No que respeita às meias-finais, é certo que, caso lá chegue, pela terceira vez, repetindo 1966 e 2006, Portugal disputará o acesso a uma inédita final em 14 de dezembro, uma quarta-feira, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, pelas 19h00.

E para esse encontro, existem quatro possíveis oponentes, a detentora do título França, a Inglaterra, campeã em 1966 depois de ter batido Portugal nas meias (2-1, em Wembley), o Senegal e a Polónia.

Nos oitavos de final, os ingleses enfrentam os senegaleses e os gauleses encontram os polacos, com os vencedores dos respetivos embates - marcados para domingo - a defrontarem-se em 10 de dezembro, pelas 19:00 (em Lisboa), em Al Khor.

Quanto à final, agendada para 18 de dezembro, pelas 15h00, em Lusail, Portugal pode encontrar Argentina, Países Baixos, Croácia, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Austrália ou o vencedor do Grupo F (Brasil ou Suíça).