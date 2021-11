No Algarve é que a Seleção Nacional está bem: estádio é "talismã"

O Estádio da Luz é o recinto que mais jogos recebe da Seleção desde 2004, incluindo nas contas o Europeu desse ano, tanto assim que o Dragão e Alvalade juntos não têm tantas partidas como o reduto encarnado. Mas o estádio onde Portugal tem maior percentagem de vitórias é o do Algarve.

Com 58 373 espectadores nas bancadas, o Estádio da Luz presenciou, há duas semanas, a derrota de Portugal com a Sérvia, que atirou a equipa comandada por Fernando Santos para a disputa do play-off de acesso ao Mundial"2022, e esse foi mais um passo da caminhada daquele recinto rumo ao primeiro lugar da lista de estádios escolhidos pela Federação Portuguesa de Futebol para receber a Seleção Nacional.