Neto chamado por Fernando Santos à Seleção Nacional para o lugar de Pepe

Central do Sporting ocupa o lugar do capitão portista, a contas com uma lesão muscular.

Luís Neto, central do Sporting, foi chamado por Fernando Santos para o triplo desafio da Seleção Nacional, frente a Azerbaijão (24 de março), Sérvia (27) e Luxemburgo (30), os primeiros três jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022.

O jogador de 32 anos, que ontem, sábado, foi titular no triunfo do emblema leonino sobre o Vitória de Guimarães, ocupa assim o lugar deixado por Pepe, capitão do FC Porto, de 38 anos, que também no sábado saiu durante o embate frente ao Portimonense a contas com uma lesão muscular.

Pepe foi "dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", escreve a Federação Portuguesa de Futebol.