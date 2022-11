Declarações de Fernando Santos após o final do Portugal-Uruguai (2-0), da segunda jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Merecido? "Sim, Portugal entrou muito bem no jogo, bem organizado e a reagir bem à perda, a não permitir ataques rápidos. Eles entraram agressivos, penso que para nos assustar, nos primeiros cinco minutos, não havia necessidade. Mas depois a Seleção reagiu bem. A partir dos 30', ao contrário do último jogo, demos um salto para trás, a trocar a bola cá atrás, entre central e guarda-redes, e a equipa desmembrou-se, começou a criar complicação. O João a baixar naquela zona e não podia aparecer na área. Foi aí que eles começaram a criar perigo. E eu disse para voltarmos à primeira forma. Depois houve algum cansaço, os que entraram entraram bem, vão jogando alguns, podiam jogar outros. Ganhámos bem."

Substituições: "Estávamos a começar a ficar encostados às cordas e era importante carregar para a frente. William estava cansado, era preciso refrescar, o Félix também trabalhou muito, o próprio Cristiano. Foi refrescar a equipa essencialmente, não estavam mal."

William de início: "É muito cerebral, corre rápido a um dois toques. Podia ter tomado outra opção. Era preciso que a bola rodasse com simplicidades. Depois também o conjunto pesa, analisando bolas paradas e outras coisas."

Contas: "Nas minhas contas falta um jogo e depois mais alguns."