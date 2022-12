"Não vejo razões para que Fernando Santos abandone o cargo de selecionador"

Inquérito de O JOGO aponta no sentido de encerrar um ciclo, mesmo que Fernando Santos tenha vivido momentos altos.

Terminada a participação no Campeonato do Mundo, o foco vai estar, inevitavelmente, apontado ao futuro do selecionador e se Fernando Santos deve continuar no cargo, iniciando um novo ciclo que vai até ao Europeu"2024.

O JOGO ouviu seis personalidades, incluindo quatro antigos internacionais portugueses, e a tendência aponta no sentido de dizer "obrigado e até sempre", ou seja, mudar o ciclo.

António Sousa, ex-internacional e treinador

1 - Fernando Santos tem condições para continuar no cargo de selecionador nacional?

Acho que sim. Tem todas as condições pelo que tem feito na Seleção. O facto de não termos ido mais além foi, essencialmente, por falta de alguma sorte. No entanto, não merecíamos por aquilo que fizemos na fase de grupos e, sobretudo, nos oitavos de final. E no jogo com Marrocos fomos melhores, superiores, criámos situações suficientes para passar às meias-finais, mas fomos infelizes. Por isso, não vejo razões para que o nosso selecionador abandone o cargo que ocupa desde 2014.



2 - Qual o papel que Cristiano Ronaldo deve desempenhar no novo ciclo da Seleção Nacional?

Não sei o futuro. Tudo depende para onde ele possa ir. De qualquer maneira, por aquilo que se lê e ouve, criou-se um mal-estar entre ele e o selecionador. O ambiente na seleção está deteriorado e por isso será complicado.