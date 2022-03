Declarações do selecionador macedónio, Blagoja Milevski, na antevisão do Portugal-Macedónia do Norte, partida da final do play-off do Mundial'2022

Sobre o jogo: "Ninguém esperaria isto da Macedónia do Norte neste play-off, mas não vamos fugir a esta oportunidade. Estamos numa boa posição e vamos desfrutar ao máximo este momento, defrontando uma grande equipa".

O ambiente: "Temos uma atmosfera maravilhosa. Todos estão prontos para desempenhar o seu papel. O que podemos esperar desta final? Vamos usufruir do momento, fazer tudo e, dentro das nossas possibilidades, ganhar".

O outro jogo: "Se será diferente do jogo com a Itália? Temos um adversário diferente, não espero que seja um jogo igual ao que fizemos contra a Itália. Espero é que os jogadores transfiram a mesma energia desse jogo para o de amanhã".

Sobre a Seleção Nacional: "Portugal tem um estilo diferente, com jogadores excecionais e um enorme valor a nível internacional. Mas nós também temos qualidade e vamos tentar funcionar como um todo".

Ganha quem marcar primeiro: "As estatísticas devem ser consideradas, mas cada jogo é diferente. Não podemos dar como certa essa ideia".

Quem vai marcar Ronaldo: "Estamos a falar do melhor jogador do mundo nos últimos anos. Mas não vamos jogar só contra ele. Portugal não é só Ronaldo. Vamo-nos concentrar na equipa toda e não apenas num jogador".

Venceu Alemanha e Itália:"Portugal é o favorito. Mas a Macedónia do Norte não está aqui por acaso. Estamos entre as 20 melhores seleções na Europa".

Pressão de Portugal nos primeiros 20 minutos: "Estamos preparados para o jogo e considerámos todas as possibilidades".