"Não vale a pena esse tipo de coisas. Felizmente já disputei muitas finais"

Declarações de Fernando Santos, selecionador português, após o triunfo sobre a Turquia, 3-1, em jogo que valeu um lugar a Portugal na final do play off de acesso ao Mundial'2022, onde irá defrontar a Macedónia do Norte.

Primeiro objetivo concluído: "Estávamos focados nisso, eu, os jogadores, a equipa técnica, a direção, os portugueses também. Muito querer vencer este jogo, com os 11 milhões. Agora temos mais uma final a seguir, é nisso que nos vamos concentrar, para dar uma alegria a todos nós. Também fazemos parte desses 11 milhões."

Análise: "Primeiros 20/25 minutos muito bons, com organização ofensiva e defensiva, com e sem bola, tudo a correr na perfeição, como tínhamos planeado. Baixámos um pouco a intensidade na pressão sobre o adversário. Com menos pressão, o adversário começa a conseguir jogar, nós temos mais dificuldades com bola. Dez minutos em que as coisas não fluíram como pensávamos. A partir dos 35' voltámos bem, fizemos o segundo golo. Também na segunda parte entrámos bem, tivemos oportunidades para fazer golo, não conseguimos concretizar e o futebol é isto. Não concretizámos, o adversário num lance casual acaba por fazer um golo, as coisas acontecem... O penálti podia ter complicado o jogo, mas acho que foi uma vitória indiscutível de Portugal."

Muita gente previa um Portugal-Itália na final: "Toda a gente previa menos o povo da Macedónia, com certeza. E se calhar o povo da Turquia também achava que eles chegariam à final com Itália. Não vale a pena esse tipo de coisa. São finais, jogos muito difíceis. Felizmente já disputei muitas finais, ao nível de seleção e de clubes. Sei muito bem o que é uma final. São jogos para se ganhar e não para pensar que à partida se ganham."