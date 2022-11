Até então, num sala de imprensa do centro de treinos do Al-Shahaniya SC completamente "apinhada" de jornalistas, Bernardo Silva já tinha dito que "as notícias de Inglaterra não têm nada a ver com a seleção" nem com ele, mas sim com Cristiano Ronaldo

Bernardo Silva disse este sábado não entender como se fala tanto sobre a situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United, quando a seleção portuguesa de futebol tem um Campeonato do Mundo para disputar dentro de poucos dias.

"Não vejo grande questão. Só se vem falando sobre isso nas conferências de imprensa, quando Portugal tem um Mundial para disputar, portanto não entendo as vossas questões", afirmou o internacional luso, já na parte final da primeira conferência de imprensa realizada no Catar, depois de ter sido fustigado com questões sobre o capitão da seleção nacional - sobretudo pela imprensa estrangeira.

Até então, num sala de imprensa do centro de treinos do Al-Shahaniya SC completamente "apinhada" de jornalistas, Bernardo Silva já tinha dito que "as notícias de Inglaterra não têm nada a ver com a seleção" nem com ele, mas sim com Cristiano Ronaldo.

"Não sou jogador do Manchester United e, mesmo que fosse, não responderia. Estamos focados na seleção e não no clube do Cristiano. Vejo-o motivado, focado na nossa seleção e é mais um para ajudar a nossa seleção", disse Bernardo Silva, que alinha no Manchester City, precisamente o rival do United.

Cristiano Ronaldo entrou esta semana em conflito com o Manchester United, depois de ser divulgada uma entrevista em que o avançado luso 'arrasou' o clube inglês e o treinador Erik ten Hag, sendo que, entretanto, surgiram notícias em Inglaterra de que os 'red devils' pretendem rescindir contrato com o jogador de 37 anos.

Após a conferência de imprensa, a seleção portuguesa vai realizar o primeiro treino no Catar, prosseguindo a preparação para a estreia no Grupo H do Campeonato do Mundo, em 24 de novembro, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha.

Seguir-se-ão os duelos com o Uruguai, em 28 de novembro, no Estádio de Lusail, e com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a dois de dezembro, no Estádio Education City.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Catar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.