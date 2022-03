"Não são as estatísticas que vencem os jogos. Isso viu-se no jogo da Itália"

Declarações de João Moutinho, médio da seleção portuguesa, na manhã deste sábado.

Responsabilidade maior por ser a Macedónia do Norte? "A responsabilidade é a mesma. Calhou-nos a Macedónia do Norte porque eliminou a Itália, campeã europeia em título. Mudam-se os nomes, mas não é isso, nem as estatísticas que vencem os jogos. Isso ficou demonstrado nesse jogo com a Itália. Mesmo nos campeonatos vê-se o último a ganhar ao primeiro. Estamos com a confiança necessária desde que aqui chegámos e a nossa determinação tem de ser superior à deles. Somos uma seleção com qualidade para ter bola, encontrar os espaços certos e depois finalizar."

Registo fora de casa do adversário: "Todos têm visto isto. São uma equipa que defende bem, é organizada e tenta aproveitar ao máximo as oportunidade que tem. Estamos conscientes de que vai ser um jogo extremamente difícil e temos de estar ao nosso melhor nível para conseguir superar. Só assim conseguiremos estar na fase final do Campeonato do Mundo."

Adeptos: "É uma parte muito importante no nosso trabalho. Eles são a motivação extra. Como se costuma dizer, são o 12.º jogador dentro de campo e isso faz-nos acreditar. Sabemos que estamos a jogar por eles, não só por quem está no estádio, mas por todos os portugueses que estão espalhados pelo mundo. É com esse espírito e intuito que vamos para dentro de campo. Sei que vão lá estar outra vez presentes, a apoiar-nos do primeiro ao último minuto. Nós de tudo faremos para festejar com eles a passagem ao Mundial."

Último Mundial? "Representa mais uma oportunidade [para estar num Mundial]. Sinto-me bem, quero continuar a ajudar a minha seleção, a equipa, da melhor forma possível. Aqui está uma oportunidade para ganhar mais um jogo, extremamente importante para nós todos. É só nisso que estou focado: ajudar a Seleção a atingir o grande objetivo, que é estar no Campeonato do Mundo."