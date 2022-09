Declarações à Sport TV do selecionador nacional, Fernando Santos, após a derrota contra a Espanha (1-0) na Liga das Nações

Análise: "É verdade, na primeira parte a Espanha teve mais posse sem criar grandes problemas. A nós faltou-nos alguma paciência, jogámos com muito passe longo, mas a trocar a bola a equipa esteve bem e chegou lá. Criámos situações e não me lembro de a Espanha fazer grande coisa além da posse, isso deve estar nas estatísticas. Tentámos corrigir isso ao intervalo. Estivemos a pressionar alto no reinício, tivemos uma grande ocasião, não concretizámos, a Espanha depois começou a ter mais bola, nós a ter mais dificuldade, começámos a baixar e quando saímos não conseguíamos ligar o jogo."

Eliminação: "Queria estar na fase final. Trabalhámos e estávamos convictos que íamos chegar à fase final. Isto para nós é um resultado que... nem sei como é que hei de dizer."