"Não houve aperto de mão nem fotos com Ronaldo, mas também não era a intenção"

Ainda assim, Sebastian Selke, treinador de guarda-redes do Liechtenstein, levou uma recordação do jogo em Portugal, de qualificação para o Euro'2024

Sebastian Selke, treinador de guarda-redes do Liechtenstein, em declarações ao site alemão AZ, afirmou não ter cumprimentado Cristiano Ronaldo com um aperto de mão, tal como não ter tirado fotografias com o craque português do Al Nassr. No entanto, garantiu, "não era essa a intenção".

"Não houve aperto de mão nem fotos [com Cristiano Ronaldo, após o Portugal-Liechtenstein (4-0)]. Mas também não era essa a minha intenção", começou por dizer, afirmando depois que era com outro internacional português que queria conversar e de quem pretendia uma recordação. "Consegui tirar o pó das luvas do Rui Patrício", revelou.

Selke contou, de seguida, que a camisola de Ronaldo teve outro destino. "Foi o Nicolas Hasler [a ficar com a camisola]. Ele até fez um pequeno desvio e foi pedi-la ao balneário. Claro que Ronaldo acedeu. Foi um excelente troféu para o Nicolas", concluiu o treinador de guarda-redes.