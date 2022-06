Declarações de Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, após a goleada de Portugal em casa do Lichenstein (0-9), partida de apuramento para o Europeu de 2023 à qual a equipa das quinas já chegou com a qualificação garantida.

Análise: "Não há muita análise a fazer a este tipo de jogos. Há um claro domínio de uma equipa, de um grupo de jogadores que é muito superior ao outro. E o mais importante em jogos com estas características é o respeito que temos de ter pelo adversário e acho que o tivemos do primeiro ao último minuto. E isso deixa-me muito satisfeito."

Dez alterações em relação ao jogo com a Bielorrússia: "É um grupo com muita qualidade. Alguns com menos oportunidades neste espaço do que outros, mas com qualidade para estar neste espaço e demonstraram qualidade nesta oportunidade que tiveram neste jogo."

Como foi jogar em "casa"? "É normal. É a terceira vez que cá vimos e jogar aqui é jogar em casa. Gostámos de cá vir e ficamos satisfeitos por dar alegrias a todos os portugueses que nos apoiaram."

