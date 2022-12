"Não é costume cometer estes erros, não conseguimos manter o ritmo"

Declarações de João Mário, após o Coreia do Sul-Portugal (2-1), da terceira jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Justificação: "Fadiga não, cometemos alguns erros, de bola parada, foi o que nos fez perder. Não é costume. Temos de corrigir porque a próxima fase é a eliminar. Entrámos bem, infelizmente não conseguimos manter esse ritmo. De realçar o primeiro lugar que era muito importante."

Próximo adversário: "Não há equipas acessíveis, vimos ontem com a Espanha."

A corrigir: "Sabemos que Portugal é forte, mas tudo o que aconteceu nesta fase de grupos já passou. Concentração máxima, vamos fazer tudo para seguir em frente."