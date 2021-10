"Não digo que tenha sido a evolução no Benfica que me fez voltar à Seleção"

Declarações de João Mário, médio da Seleção Nacional, em conferência de Imprensa na Cidade do Futebol, esta quinta-feira.

Maior espaço no Benfica determinante: "Não diria que tenha sido por isso [que regressei à Seleção]. É como disse, muitas vezes é o momento, a maneira como as equipas jogam e mais alguma coisa. Não penso muito nisso, sinceramente. Tento desfrutar o momento. Estou feliz pelo momento que estou a viver no Benfica. Mas, a partir do momento em que estou aqui, tento pensar apenas na Seleção e deixar os clubes de parte. É isso que tenho que focar. Pensar no nós e não no eu. Não vou ser diferente em falar sobre Benfica ou Sporting. Para mim, não é meu pensamento neste momento."

Onde sente-me mais confortável: "É diferente, no clube trabalhamos todos os dias, há muita rotina. No Benfica, temos rotina, mas muitas vezes variamos. As vezes jogamos com uma defesa a 3, a 4, a 5... Mas sinto-me mais confortável a jogar no meio, independentemente de com dois ou três jogadores no meio-campo. Aqui na seleção já joguei praticamente todos os jogadores, com Matheus [Nunes], William, Palhinha... Não é novidade para mim, portanto, estarei preparado para aquilo que o míster escolher, não tenho preferência a não ser jogar como médio centro."

Comparação com o João Mário do Euro'2016: "Era muito novo no campeonato da Europa. Senti, na altura, apesar de termos sido campeões, dificuldade a nível físico, de exigência que aquele jogo tinha. E hoje em dia sinto-me um jogador muito mais completo, muito mais maduro, fruto da experiência no estrangeiro em vários campeonatos. Fui crescendo e sinto-me mais completo, com entendimento maior do jogo e capacidade física maior também. Joguei a Liga dos Campeões, na Seleção... E mau seria se com o passar de alguns anos não fosse assim."

Evolução no Benfica: "Não digo que tenha sido isso que me fez voltar à Seleção. Sou grato ao Benfica e ao treinador [Jorge Jesus] pela forma como me recebeu e me ajudou. Não sei se foi só por isso que voltei, adaptei-me rápido, conheço bem as ideias dele e identifico-me com as ideias dele, talvez por isso tenha este rendimento."