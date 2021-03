Esta época, Cédric soma 21 jogos pelo Arsenal, quer como lateral-direito, quer como lateral-esquerdo

Entrevistado no Canal 11, no dia em que revelou a lista de convocados de Portugal para o início da qualificação do Mundial'2022, Fernando Santos explicou o regresso de Cédric às escolhas após largo período de ausência.

"Etá a jogar muito bem no Arsenal", disse, recordando: "Estamos a falar de um campeão da Europa, titular no Europeu e no campeonato do mundo, e que joga no Arsenal. Eu não o deixei de fora porque de repente deixei de acreditar no Cédric ou porque achava que o Cédric não tinha qualidade, se fosse assim estava a desmentir-me a mim próprio em relação ao passado, não é isso", sublinhou.

Esta época, Cédric soma 21 jogos pelo Arsenal, quer como lateral-direito, quer como lateral-esquerdo.



