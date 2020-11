"Não abanamos com o vento e conforme as opiniões", atira Rúben Dias

Rúben Dias falou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira com a Croácia, a contar para a última ronda da fase de grupos da Liga das Nações.

Derrota com França e críticas: "Somos consistentes na maneira de pensar, não abanamos com o vento e conforme as opiniões. Somos uma equipa confiante, com muita qualidade, que quer muito ganhar e nunca o deixaremos de ser. Quando estamos no topo, a lutar por tudo, lutamos contra os melhores e esse jogos decidem-se nos detalhes. Não se pode ganhar sempre, mesmo sendo essa a nossa ambição. Não foi o resultado que queríamos, defrontamos uma equipa muito forte, do nosso níve, há que saber lidar com isso. Não estamos satisfeitos, vamos melhorar e vai servir de aprendizagem para o que aí vem".

Motivação para o jogo com a Croácia: "Quando há um mau resultado, há algo extra dentro de nós, uma equipa que quer ganhar sempre não gosta nada de perder. O melhor que nos podem fazer aí é termos um jogo o mais rápido possível, para poder voltar a jogar e ganhar. Será um jogo extremamente difícil com uma boa equipa".

Valor da Croácia:"Conhecemos bem a Croácia, pois jogámos recentemente contra eles e várias vezes antes disso, por isso sabemos bem o que podem fazer. Não faz sentido individualizar, mas tem muitos bons valores".

Calendário apertado com a pandemia: "Vivemos tempos difíceis, a pandemia obrigou a muitos esforços e nós também temos de fazer. O número de jogos que se acumulou não é fácil, é apertado, com pouco descanso, mas para mim, como futebolista, cabe estar disponível para todos os jogos e dificuldades extra. Mas não é o cenário ideal".