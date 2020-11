"Na bancada todos estavam com azia, mas as iscas que comem são boas..."

epa08814421 Portugal national team player Cristiano Ronaldo (C) takes his seat in the stands prior to the friendly soccer match between Portugal and Andorra, held at Luz stadium in Lisbon, Portugal, 11 November 2020. EPA/JOSE SENA GOULAO

Fernando Santos falou da utilização de Cristiano Ronaldo.

Disse que Cristiano Ronaldo às vezes tinha de comer umas iscas, sentiu-o nervoso? "Nem de perto nem de longe falei do Ronaldo. Na bancada todos estavam com azia, todos queriam jogar. Não há aqui nenhum jogador que não quer, é uma bênção ter 23 jogadores que sofrem com os outros, que querem jogar, e se tiverem de jogar vão lá para dentro como se nada fosse. Na verdade, as iscas que eles comem são boas, [a azia] rapidamente passa. Isso é que é importante. O Ronaldo não precisa de jogar e marcar com Andorra para ser o melhor marcador da história, que vai ser. Ronaldo esteve 19 dias sem jogar, confinado em casa. É um dos que mais precisa de ter ritmo. Numa primeira fase do jogo não me parecia nada isso, esta equipa de Andorra a jogar nos últimos 20 metros, a ver se acertava em alguém para a bola não entrar, podia acertar mal e era perigoso para nós. Não sei se entrou ansioso, o jogador quer sempre marcar golos".

Quinto jogo seguido sem sofrer golos, consistência: "É essenciamente mérito dos jogadores. Eu tento passar as ideias, com o pouco tempo de treino procuro conversar com eles, passar as minhas ideias, não basta só falar. Sabemos que para ganhar é fundamental marcar golos. Mas sabemos que estamos mais perto de ganhar a partir do momento que não sofremos. Dificilmente não faremos golos, e se não sofrermos estamos mais perto da vitória. Equipa grande é quem consegue fazer isso, estar bem todos os momentos, sabem bem o que têm de fazer em campo. Eles que não têm entrosamento e fizeram isso de forma clara. Sabemos que foi com Andorra, mas é grande mérito dos jogadores. Sabíamos que tínhamos de defender bem. Não temos vergonha disso".