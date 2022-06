Murat Yakin: "Mostrámos intensidade e tivemos alguma sorte"

Redação com Lusa

Declarações de Mural Yakin, selecionador da Suíça, após o triunfo por 1-0 contra Portugal, para a Liga das Nações.

Vitória após três derrotas: "Acho que foram duas derrotas desnecessárias contra a Chéquia e Espanha. Mostrámos bom futebol nesses jogos, mas com momentos infelizes. Sofremos golos e não conseguimos reagir. Em todos os jogos estivemos um bocadinho infelizes. Hoje, finalizámos o caminho do jogo com a Espanha. Mostrámos intensidade e tivemos alguma sorte. Conseguimos manter a tranquilidade em muitas situações. A ideia hoje funcionou."

Baliza: "Não foi surpresa nenhuma o [guarda-redes] Jonas Omlin. Tem trabalhado com muita paciência e já sentia no treino que estava realmente ansioso por este jogo. Hoje, mostrou essa vontade, teve alguma sorte e lutou pela equipa. Mereceu esta exibição."