Murat Yakin após derrota com Portugal: "Vamos tentar dar a cada jogador uma oportunidade"

Redação com Lusa

Declarações de Murat Yakin, selecionador da Suíça, após a pesada derrota frente a Portugal, 4-0, em Alvalade, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Sentimento e análise: "Estamos muito dececionados, foi um grande desaire. Tínhamos um plano, que não foi bem-sucedido. O adversário foi muito forte, entrou bem no jogo, mais seguro. Não tivemos a sorte do nosso lado e não conseguimos ganhar vantagem. Eles foram muito rápidos e nós não reagimos, não defendemos bem. Têm mérito na vitória e apenas me resta felicitar Portugal."

Alguns jogadores sem o ritmo certo: "Foi uma temporada muito comprida. Alguns que jogaram hoje não tinham o ritmo certo. Tentámos algumas coisas, jogar com um bom ritmo, mas o adversário, com os "jogadores-estrela", conseguiu realizar muitas oportunidades, combinaram bem o seu jogo e foram muito coesos. Tivemos algumas boas tentativas, mas, muitas vezes, perdemos a bola e, no ponto crítico, não conseguimos defender bem hoje."

Mudar nos próximos encontros: "Tivemos uma fase boa no outono passado, tivemos alguns infortúnios este ano na Liga das Nações, mas vamos tentar dar a cada jogador uma oportunidade. Às vezes, não resulta tão bem porque não têm certos automatismos. Temos de fazer uma análise profunda. Ainda temos dois jogos em casa. Hoje, infelizmente, não foi a nossa noite e temos de aceitá-la. Vamos ter de mudar nos próximos dois embates. Acho que conseguimos fazer as coisas muito melhor e a sorte também terá de estar do nosso lado novamente."