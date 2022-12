Mundial'2022: Portugal tomba pela primeira vez nos quartos

Desta forma, e culpa de um tento solitário de Youssef En-Nesyri, aos 42 minutos, a formação das "quinas" termina a oitava participação na prova, e sexta consecutiva, com o seu terceiro melhor registo de sempre

Portugal "tombou" este sábado pela primeira vez na sua história nos quartos-de-final de um Mundial, ao perder por Marrocos por 1-0, depois de ter superado a Coreia do Norte, em 1966, e a Inglaterra, em 2006.

O melhor resultado de sempre da seleção lusa continua a ser o da estreia, no que foi a única vez em que conseguiu terminar no pódio.

Em Inglaterra, os "magriços" lograram o pleno de triunfos na fase de grupos, perante Hungria (3-1), Bulgária (3-1) e o bicampeão em título Brasil (3-1), para, nos "quartos", superarem a Coreia do Norte por 5-3, com um "póquer" de Eusébio, melhor marcador da prova, com nove tentos, a virar de 0-3 para 4-3.

Nas meias-finais, a seleção lusa perdeu por 2-1 com a anfitriã Inglaterra, para "desespero" de Eusébio, que saiu do relvado em lágrimas, para, no jogo de consolação, reagir e alcançar o "bronze", com um triunfo por 2-1 face à União Soviética.

Em 2006, na Alemanha, os comandos do brasileiro Luiz Felipe Scolari, também ganharam os três jogos da fase de grupos (1-0 a Angola, 2-0 ao Irão e 2-1 ao México).

Nos oitavos de final, num jogo marcado por uma "chuva" de cartões, Portugal venceu os Países Baixos por 1-0, com um tento de Maniche, e nos "quartos", ganhou à Inglaterra (3-1 nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos), com Ricardo a parar três pontapés na "lotaria".

Nos dois últimos encontros, Portugal acabou por somar outros tantos desaires, primeiro com a França (0-1), nas meias-finais, e depois com a anfitriã Alemanha (1-3), no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.

O registo de 2022 entra para o terceiro lugar do pódio, num trajeto que arrancou com duas vitórias, face a Gana (3-2) e Uruguai (2-0), que garantiram desde logo o apuramento para os oitavos de final, pelo que o desaire com a Coreia do Sul (1-2), de Paulo Bento, já nada alterou.

A eliminar, Portugal começou com uma imponente goleada face à Suíça (6-1), com três golos de Gonçalo Ramos, que substituiu Cristiano Ronaldo no "onze", mas, hoje, "esbarrou" em Marrocos (0-1).

Nas restantes presenças, a seleção das "quinas" ficou-se pelos oitavos de final em 2010 e 2018, caindo perante Espanha (0-1) e Uruguai (1-2), respetivamente, enquanto em 1986, 2002 e 2014 nem sequer logrou ultrapassar a fase de grupos.