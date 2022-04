Mundial'2022: o historial de Portugal com os adversários do grupo H

A Seleção Nacional ficou inserida no grupo H, juntamente com o Uruguai, a Coreia do Sul e o Gana.

Portugal terá pela frente Uruguai, Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento, e Gana na fase de grupos do Campeonato do Mundo do Catar, sendo este o grupo H da competição que se realizará nos meses de novembro e dezembro.

Numa análise somente a duelos que se realizaram em Mundiais, o histórico entre a Seleção Nacional e as seleções que irá enfrentar não é muito positivo para o lado luso.

Começando pelo Uruguai, Portugal mediu forças com os "charrúas" no último Campeonato do Mundo, disputado na Rússia, em 2018. Na altura, no encontro dos oitavos de final, a Seleção Nacional acabou derrotada por 2-1, com dois golos de Edinson Cavani para a formação alviceleste e de Pepe para Portugal.

Quanto à Coreia do Sul, agora às ordens de Paulo Bento, selecionador de Portugal entre 2010 e 2014 (tendo disputado o Europeu de 2012 e o Mundial do Brasil dois anos depois), a seleção portuguesa enfrentou a turma coreana no Campeonato do Mundo de 2002, no último jogo da fase de grupos (depois de uma derrota frente aos Estados Unidos por 3-2 no jogo inaugural e de uma vitória por 4-0 diante da Polónia na segunda partida). Nesse confronto, Portugal perdeu por 1-0 (golo de Park Ji-sung) e acabou no terceiro lugar do grupo D, não seguindo para os oitavos de final da prova.

Por último, a seleção do Gana. Portugal jogou contra a congénere africana no Mundial de 2014, também no último desafio da fase de grupos. Após ter perdido por 4-0 frente à Alemanha e empatado a duas bolas diante dos Estados Unidos, a Seleção Nacional venceu o conjunto ganês por 2-1 (com um autogolo de John Boye e um golo de Cristiano Ronaldo para Portugal e um golo de Asamoah Gyan para os "estrelas negras"). Apesar do triunfo, a Seleção voltou a terminar na terceira posição, agora do grupo G, ficando eliminada da competição.