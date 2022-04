Portugal inicia participação no Mundial do Catar a 24 de novembro, em Doha.

O sorteio da fase final do Mundial'2022 ditou um grupo H com Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A Seleção Nacional arranca a competição com o Gana, em jogo agendado para 24 de novembro. Na última jornada do grupo H, Portugal defronta a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento. Pelo meio, enfrenta o Uruguai.

Dias, horas e estádios onde joga Portugal na fase de grupos:

24 de novembro

Portugal-Gana, Doha

28 de novembro

Portugal-Uruguai, Lusail

2 de dezembro

Coreia do Sul-Portugal, Doha