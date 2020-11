Moutinho, Trincão, Sérgio Oliveira entraram tarde? " As coisas não funcionam assim"

Fernando Santos, selecionador português, assumiu a responsabilidade pela derrota da equipa frente à França, por 1-0, que ditou o afastamento da próxima fase final da competição, justificando-a com o demasiado espaço concedido aos bleus, algo que a equipa não poderá voltar a permitir em desafios futuros

Falta de controlo de Griezmann e distância da equipa em campo: "O equilíbrio era positivo. Tivemos sempre três homens contra três homens, mas a verdade é que estávamos longe. Estando longe do adversário, ele troca à bola e temos mais dificuldades em recuperar a bola. A disposição tática para o jogo estava, na minha perspetiva, equilibrada. Com a entrada do João Moutinho, melhoramos este aspeto do entrosamento, roubou mais bolas, variou bolas com outra capacidade, além de segurar adversários, permitiu à equipa chegar mais à frente e ter oportunidades de golo."

Moutinho, Trincão, Sérgio Oliveira foram tarde a jogo: "Depois do jogo, se formos a analisar... As coisas não funcionam assim. Esta equipa jogou em França e fez um jogo fantástico. Foram poucas as alterações francesas no jogo lá. O futebol tem estas coisas. Aconteceu assim. Quando se olha para o jogo depois, talvez faríamos coisas diferentes. A responsabilidade é sempre minha."

Erros cometidos e o jogo com a Croácia: "Não podemos voltar a repetir o que aconteceu durante a primeira parte na qual demos muito espaço à equipa da França para jogar, sobretudo contra jogadores desta qualidade. Devíamos ter subido mais o bloco e não podíamos ter ficado abertos. As grandes equipas medem-se nestas coisas. Afundar o nosso bloco foi o problema, pois tivemos muita dificuldade em ter a bola. Não ligámos cinco, seis passes seguidos na primeira parte. Esta noite dificilmente vamos dormir. Lidamos mal com derrotas. Há que pensar no jogo de terça-feira e temos responsabilidade nesse jogo. Esta equipa habituou os portugueses a jogar bem e a ganhar. Há que levantar a cabeça e assumir o que foi feito de mal."