"Mourinho seria uma lufada de ar fresco, é o nome mais credenciado para orientar a Seleção"

Fernando Oliveira, antigo presidente do V. Setúbal, confessa que gostava de ver Mourinho a suceder a Fernando Santos no comando técnico da Seleção portuguesa.

José Mourinho é um dos nomes que está na calha para suceder a Fernando Santos e em Setúbal, terra natal do treinador, há quem veja com muito bons olhos essa possibilidade. Fernando Oliveira, antigo presidente do Vitória, diz que é um "regozijo enormíssimo" ver o nome do Special One associado à Seleção Nacional.

"Seria uma lufada de ar fresco para a nossa seleção. Eu não tenho dúvidas de que José Mourinho é o nome mais credenciado e capaz para orientar a seleção. Quer se goste ou não, é um treinador que impõe respeito aos adversários. É uma escolha que os portugueses vão gostar. Espero que isso aconteça", apontou, em declarações à Rádio Renascença.

Fernando Oliveira, que contratou Mourinho como treinador da formação dos sadinos, em 1987, fala do técnico da Roma como sendo um "rapaz inteligente" e com uma "capacidade acima da média".

"Era amigo pessoal do pai, pelo que sempre nutri uma grande simpatia pela família. Desejei sempre o maior sucesso para ele", acrescentou.