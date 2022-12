"Mourinho na seleção? Pelo respeito que os jogadores têm por ele seria uma boa opção"

Gilberto Madail concorda com a possível chegada do Special One às quinas. Lembra processo após o Campeonato do Mundo da África do Sul, depois da saída de Carlos Queiroz

Para, Gilberto Madail, caso Fernando Santos saia, José Mourinho é uma boa opção para assumir a Seleção Nacional. O antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol lembra que o Special One já era uma boa alternativa em 2010, depois do Mundial da África do Sul.

"José Mourinho é um grande treinador. Se a decisão for sair ele seria uma boa alternativa, já o foi em 2010. Mourinho pelo seu perfil, pelo respeito que os jogadores têm por ele seria uma boa alternativa", afirmou, em declarações à Antena 1.

Ainda assim, o antigo líder da FPF garante: Fernando Santos tem condições suficientes para continuar ao leme das Quinas.

"Fernando Santos tem feito um grande trabalho a frente da seleção. Acho que não há razões para mudar. Fernando Santos tomou as melhores decisões não foi por aí que não atingimos as meias-finais", explicou.