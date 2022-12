Ministra dos Assuntos Parlamentares antes do Portugal-Coreia: "É dia de estarmos todos unidos"

Ana Catarina Mendes, que marca presença no encontro frente à seleção orientada pelo português Paulo Bento em representação do Primeiro-Ministro, António Costa, ausente por doença, desejou à equipa "boa sorte, em nome de todos os portugueses"

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares afirmou esta sexta-feira que é dia de todos os portugueses estarem "unidos em torno da seleção nacional de futebol, que, com presença já garantida nos oitavos-de-final do Mundial'2022, defronta a Coreia do Sul.

"É dia de estarmos todos unidos, aqui os apoiantes das equipas rivais usam apenas uma camisola com as cores de Portugal, as cores de uma sociedade aberta, moderna e inclusiva, que me orgulho de representar", afirmou Ana Catarina Mendes, à agência Lusa, no Estádio Education City, onde assistirá ao jogo.

Ana Catarina Mendes, que marca presença no encontro frente à seleção orientada pelo português Paulo Bento em representação do Primeiro-Ministro, António Costa, ausente por doença, desejou à equipa "boa sorte, em nome de todos os portugueses".

"Junto-me a todos os apoiantes que estão em casa, aqui no estádio, e a todo um Portugal para desejarmos boa sorte à seleção", afirmou Ana Catarina Mendes, antes do encontro que decidirá se a seleção lusa termina o Grupo H na primeira ou na segunda posição.

A governante, que tutela a pasta do Desporto, referiu ainda que a sua presença no Catar servirá também para promover a candidatura de Portugal, Espanha e Ucrânia à organização do Mundial de 2030.

"É importante promover a candidatura Portugal, Espanha e Ucrânia, num tempo de guerra, em nome de uma candidatura europeia que une nações, e que neste período que vivemos tem especial significado e deve dar-nos particular orgulho", referiu.

Ana Catarina Mendes comentou de forma breve as relações entre Portugal e o Catar, acusado de não respeitar direitos fundamentais, afirmando: "Continuaremos a ter as boas relações bilaterais que temos com todos os estados, este é um momento em que, eu diria, que não há nenhum problema entre os estados"

A seleção portuguesa procura garantir o primeiro lugar do Grupo H do Mundial'2022, diante da Coreia do Sul, depois de já ter "carimbado" a qualificação para os oitavos de final.

Após ter vencido Gana (3-2) e Uruguai (2-0), Portugal fecha a fase de grupos diante da formação orientada por Paulo Bento, bastando-lhe um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo, face à vantagem de três pontos sobre o Gana, segundo colocado, que à mesma hora joga com o Uruguai.