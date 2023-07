Portugal critica "estado lastimável do relvado" no Europeu de sub-19

Redação com Lusa

Declarações de Joaquim Milheiro, selecionador nacional de sub-19, após o Portugal-Malta (2-1), jogo da terceira jornada da fase de grupos do Europeu da categoria.

Análise: "Lutámos pela vitória e o adversário também tem qualidade, ainda mais, a jogar em casa e apoiado pelo público. Portugal foi superior ao adversário todo o jogo. É certo que a fluidez do jogo não foi a que nos tem caracterizado, mas há que referir o estado lastimável do relvado para uma competição deste nível. As altas temperaturas também trazem fadiga adicional, mas temos treinado nestas condições e estamos preparados para recuperar destes três jogos intensos [Polónia, Itália e Malta]".

Preparação para as meias-finais: "Amanhã [segunda-feira] temos uma pausa e depois vamos começar a trabalhar para nos apresentarmos bem nas "meias"".