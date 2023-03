Mica Pinto já representou Portugal: "Nasci aqui e vou defender os luxemburgueses"

Mica Pinto, que tem nacionalidade portuguesa, representa a seleção do Luxemburgo. Este sábado fez a antevisão ao encontro frente a Portugal.

O defesa Mica Pinto, que em Portugal cumpriu formação no Sporting, tendo ainda representado Belenenses e União da Madeira, não escondeu que o duelo contra "uma das melhores seleções do Mundo" vai ser especial.

"É uma das melhores seleções do mundo e é sempre um jogo especial. Nasci aqui, a minha família mora cá e vou defender as pessoas luxemburguesas. Vou fazer o máximo pelo meu país", garantiu o defesa esquerdo, de 29 anos, que representou as seleções de sub-18 e sub-20 de Portugal.

Atualmente a jogar nos neerlandeses do Sparta de Roterdão, o internacional em 27 ocasiões pelo Luxemburgo falou das melhorias significativas da sua seleção e, tal como o seu selecionador, espera encontrar Portugal desinspirado.

"Temos vindo a melhorar muito, os resultados também dizem isso. Jogamos em casa e as grandes equipas também têm um dia em que jogam pior. Pode ser o nosso dia amanhã [domingo]. Acreditamos nisso e temos as nossas armas", lembrou.

Por fim, deixou uma palavra sobre o capitão da seleção portuguesa: "Ronaldo é o Ronaldo. Não importa se joga na Arábia Saudita ou em França. Não preciso de dizer mais nada".

No arranque do Grupo J, o Luxemburgo obteve um surpreendente empate na Eslováquia (0-0), enquanto no Estádio José Alvalade, Portugal goleou o Liechtenstein, por 4-0, com um bis do capitão Cristiano Ronaldo e golos de João Cancelo e Bernardo Silva.

No domingo, a seleção luxemburguesa recebe a equipa das quinas no moderno Stade de Luxembourg, inaugurado em julho de 2021, pelas 19:45 (20:45 locais), num encontro que será dirigido pelo romeno Radu Petrescu.

Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).