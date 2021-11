Menina que fez de Ronaldo um herói em Dublin é futebolista e foi... multada: saiba tudo

Addison Whelan, de apenas 13 anos, invadiu o relvado do Estádio Aviva logo após o apito final e recebeu a camisola do astro português.

No relvado do Estádio Aviva, durante 90 minutos, o República da Irlanda-Portugal de quinta-feira não teve muito para contar e, para a Imprensa local, o momento alto do embate acabou mesmo por surgir já depois do apito final.

Cristiano Ronaldo foi assobiado durante toda a partida pelos adeptos irlandeses, mas, quando foi abordado por uma jovem invasora de campo, proporcionou um momento de ternura, ao dar-lhe a camisola que utilizou durante a partida. Algo que deixou a criança em estado de êxtase, bem visível enquanto era encaminhada pelos "stewards" para fora do terreno de jogo.

Sabe-se agora que a menina é Addison Whelan, de 11 anos, natural de Dublin e que joga na equipa de sub-13 do Shelbourne United. Tem o sonho de chegar ao mais alto nível do futebol feminino, vestir as cores da seleção do seu país e do Arsenal, de Inglaterra. Em declarações à rádio irlandesa "RTÉ", não escondeu a emoção.

"Os seguranças a correrem atrás de mim e eu a gritar o nome de Ronaldo, quando me apanharam. Ele viu-me, abraçou-me e eu fiquei em choque, a chorar. Disse-lhe que era uma grande fã, ao que ele respondeu: 'Fico feliz por saber.' E deu-me a camisola. Um sonho tornado realidade", contou Addison, que foi ao estádio na companhia dos pais. A história, para lá do final feliz, tem um senão: não obstante a recetividade de CR7 ao momento, a invasão de campo terá como consequência uma multa avultada. "O meu pai terá de pagar uma grande multa... Mas valeu a pena", atirou, em declarações a outra rádio, a "Nova".

Quanto à camisola de Ronaldo que levou para casa, Addison assegura que não será para vestir: "Ainda está aqui ao meu lado. Estou a pensar emoldurá-la."