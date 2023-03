Mauro Couto: "A primeira internacionalização é sempre especial"

O internacional português estreia-se ao serviço de Portugal

A Seleção Nacional sub-18 prossegue o seu trabalho de preparação em Freamunde, com vista à participação na 40ª edição do Torneio Internacional do Porto, que decorre entre 24 e 28 de março.

Em declaração ao site da FPF, o atleta da Seleção Nacional, Mauro Couto, destacou o trabalho positivo dos primeiros dias de treinos, "está a ser um início de semana muito bom, a equipa está focada, está preparada para os próximos desafios e a treinar bem", disse.

"Temos correspondido com aquilo que é pedido pelo treinador o que se reflete no campo, sabemos da importância destes jogos para as competições futuras e o grupo está unido, esperamos que os resultados sejam positivos", explicou o jogador.

Mauro Couto, foi convocado pela primeira vez e sente-se orgulhoso por se estrear de Quintas ao peito, "É um sentimento que quero repetir muitas vezes, vou trabalhar para isso e a primeira é sempre especial. Estou muito feliz com a possibilidade de fazer a minha primeira internacionalização e espero ajudar a equipa ao máximo para atingirmos as vitórias", realçou.

Relativamente à participação da equipa no Torneio Internacional do Porto, o avançado da seleção está confiante para a prestação da equipa, "as expectativas são boas, a equipa está a trabalhar muito bem, estamos todos focados no objetivo de vencer e achamos todos que os resultados vão ser positivos, esperemos que isso aconteça", afirmou o português.

Neste torneio, Portugal vai defrontar a Áustria (24 de março), a Geórgia (26 de março) e a Finlândia (28 de março).