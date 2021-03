Matic exibe imagem no balneário do United e "pica" Bruno Fernandes e... Ronaldo

Médio sérvio não passou ao lado da polémica do golo não validado a Ronaldo no Sérvia-Portugal.

Tem sido um dos temas de maior discussão no futebol mundial ao longo dos últimos dias: o golo não validado a Cristiano Ronaldo aos 90+3' do Sérvia-Portugal, que daria a vitória à Seleção Nacional, por 3-2, tem dado (e muito) que falar, desde a reação intempestiva do CR7 ao recente esclarecimento da UEFA sobre a ausência da tecnologia da linha de golo.

Agora, de Inglaterra, chega uma "brincadeira" de Nemanja Matic, médio sérvio do Manchester United, dirigida ao colega de equipa Bruno Fernandes e a Cristiano Ronaldo, ex-jogador dos "red devils" e capitão de Portugal.

O ex-Benfica, já retirado da seleção sérvia, exibiu uma imagem do lance da polémica no balneário do United, junto ao lugar de Bruno Fernandes, com a posição da linha de golo ligeiramente alterada. "Mesmo em cima da linha. Está tudo claro, agora?", pergunta Matic, numa clara "provocação" aos dois jogadores portugueses.