Matheus Nunes: "Macedónia? Merece todo o respeito como se fosse com a Itália"

Declarações do médio da Seleção Nacional em reação ao triunfo, por 3-1, sobre a Turquia, que valeu a ida à final do play-off de acesso ao Mundial'2022 (contra a Macedónia do Norte)

Reação ao triunfo: "Trabalhámos bem desde o início do jogo para conseguir a vitória. Estivemos bem nas duas partes do jogo e agora é preparar a próxima final."

Penálti falhado pelo Yilmaz: "É normal a tensão, tanto para eles como para nós. Tínhamos toda a confiança que o Diogo [Costa] podia defender. Graças a Deus não foi golo."

Foco na obrigação em estar no Mundial: "Nós estivemos sempre focados [durante a fase de apuramento]. Não conseguimos a qualificação anteriormente, viemos ao play-off, com a consciência de que podemos conseguir o apuramento."

Golo marcado: "Foi incrível. A vitória soube ainda melhor. O golo não teria sabido igual se não tivéssemos passado. Há que continuar a trabalhar agora."

Macedónia na final do play-off: "Não se pode pensar que seja mais fácil. Merece todo o respeito como se fosse com a Itália. Tanto a Macedónia como a Itália têm qualidade. O jogo vai ser muito difícil."