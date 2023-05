Martínez sobre a renúncia de João Mário à Seleção: "Temos de respeitar"

Declarações do selecionador nacional, depois do anúncio da convocatória para os encontros contra a Bósnia e contra a Islândia, referentes à fase de qualificação para o próximo Europeu

Abandonos na Seleção de Rafa e João Mário: "O nosso estágio em março foi muito bom. O ambiente foi positivo. Temos de respeitar o João Mário. É de um profissionalismo exemplar. É uma decisão pessoal. Temos de respeitar e guardar as memórias do João Mário. Ele foi campeão europeu, fez 56 partidas com a seleção A. Não é uma situação negativa, é natural. É uma decisão pessoal."

João Mário fazia parte desta lista? "João Mário fazia parte da nossa convocatória. Temos uma boa relação com o Benfica. O João ligou aos nossos diretores. Não falei com ele, ainda, mas vou falar com ele de uma forma natural. Vou agradecer-lhe. É uma situação natural."

João Mário descontente por não jogar muito na Seleção? "A decisão dele não foi pelo que aconteceu em março. Todos os jogadores querem jogar todos os minutos. Não quero jogadores contentes por não jogar. A competitividade é alta. Não é um debate, temos de aceitar. João Mário jogou muitos anos na seleção, não é de agora. Todos querem jogar, mas não acho que seja por causa do estágio de março."