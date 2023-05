"Martínez na Seleção? Acredito que todos os portugueses tenham bons feelings"

Diogo Dalot com a camisola da Seleção Nacional

Declarações esta terça-feira de Diogo Dalot à margem da inauguração do Padel Athletic Club, um projeto que encabeça na cidade do Porto.

Futuro na Seleção Nacional: "O meu objetivo na Seleção é sempre o mesmo. É estar presente em todas as convocatórias. Nesta nova fase, com novo treinador, temos capacidade para poder continuar a trabalhar, para poder continuar a evoluir, acho que é isto que todos os portugueses ambicionam também para poder chegar às grandes competições. Já o demonstrámos no passado, agora é olhar para a frente. Vêm aí dois jogos de qualificação, depois vem mais uma nova época, tentar preparar o Europeu da melhor maneira e acima de tudo chegar a essas competições e competir."

Roberto Martínez: "O feedback que temos recebido é bastante positivo. Tem sido extremamente positivo, com novas dinâmicas, novas ideias, um sistema diferente. Ou seja, é capacidade que temos de nos adaptar, é um sistema em que muitos jogadores não jogam e chegam à Seleção e têm de se adaptar. O jogador de futebol é assim, tem de estar constantemente em adaptação. Tem sido extremamente positivo e acredito que todos os portugueses, como nós, tenham bons feelings daquilo que possa ser o futuro."

Convidar companheiros de Seleção e Martínez para um jogo de padel: "Seria um motivo de orgulho receber aqui colegas de profissão. Convidei alguns que têm essa paixão e estão cá hoje [Ricardo e André Horta, David Carmo...]. É importante para mim poder partilhar essa minha paixão por esta modalidade."