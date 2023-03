"Martínez mais ofensivo do que Fernando Santos? Não sei, depende dos jogos..."

Declarações de João Félix, avançado da Seleção Nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Liechtenstein, marcado para quinta-feira (19h45) e relativo à primeira jornada da qualificação para o Euro'2024.

Quais as primeiras impressões de Roberto Martínez? "Ontem teve uma breve introdução connosco no relvado. Hoje já tivemos a falar um pouco mais sobre as dinâmicas de jogo, esse foi o maior contacto que tivemos".

Quais os aspetos novos que Martínez pretende introduzir? Pela carreira, parece gostar de equipas mais ofensivas do que Fernando Santos... "Eu ontem ainda não treinei, fiz recuperação. Hoje vai ser o primeiro treino com o novo staff, mas da tática já temos uma ideia. Se é mais ofensiva ou defensiva, não sei, depende dos jogos e das equipas que apanharmos, mas vamos ter uma ideia de jogo clara e que vamos tentar impor em todos os jogos".

Vem de uns quartos de final do Mundial e agora estamos na parte final da época. O que os motiva a jogar contra o Liechtenstein? "Quer seja contra o Liechtenstein ou outra seleção, estamos a representar o nosso país e a fazer o que gostamos. Só isso já é motivo para encarar o jogo de forma séria. Queremos representar o país e as nossas famílias e sermos felizes em campo".

O que mudou para si desde a mudança para Inglaterra? "Preferia falar só da Seleção, mas sim estou a gostar da mudança e estou a adaptar-me bem".