Martínez explica chamada de Toti Gomes e ausência de Pedro Gonçalves

Declarações do selecionador nacional, depois do anúncio da convocatória para os encontros contra a Bósnia e contra a Islândia, referentes à fase de qualificação para o próximo Europeu

Toti Gomes é a novidade nesta convocatória: "É um jogador muito interessante. Tem diferentes valências, é diferente de outros centrais. É um central físico, muito forte no duelo, canhoto. As suas exibições no Wolverhampton foram muito boas. Precisamos de jogadores com características diferentes."

Pedro Gonçalves volta a não ser convocado: "Gosto muito dele. Marca a diferença no Sporting. Não excluímos, tentamos encontrar jogadores com características específicas."

Posição de lateral esquerdo e relação com jogadores: "A nossa relação com os jogadores é muito aberta. As portas estão sempre abertas. Gosto de trocar ideias com Rafa, com João Mário, com todos. Vi o Nélson Semedo como um jogador que esteve bem durante seis meses. Cancelo será utilizado para a esquerda. É uma boa oportunidade. Temos muitas opções, como Aurélio Buta ou Mário Rui."