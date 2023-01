Martínez esteve perto de assumir outra seleção antes de Portugal

De acordo com o jornal AM, o treinador espanhol esteve à beira de assumir o comando do México.

O jornal AM garante esta quarta-feira que Roberto Martínez esteve perto de assumir outra seleção antes de aceitar o convite da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para ser o novo selecionador nacional.

De acordo com a fonte, o técnico belga foi contactado pelo México para suceder a Gerardo Martino, que deixou o comando dos aztecas após a eliminação da seleção na fase de grupos do Mundial'2022.

Martínez terá inclusive chegado a acordo verbal com a Federação mexicana, mas foi-lhe pedido que esperasse 60 dias para que fosse realizada uma nova análise. Durante esse período, a FPF chegou-se à frente e acertou termos com o treinador.