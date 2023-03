"Martínez? Depois de muitos anos de casa, também é bom ter uma mudança"

Declarações de Cristiano Ronaldo, avançado da Seleção Nacional, em antevisão ao Portugal-Liechtenstein, marcado para quinta-feira (19h45), no Estádio de Alvalade, e relativo à primeira jornada da qualificação para o Euro'2024.

Quais são as diferenças desde a chegada de Martínez? "É muito positivo, estamos muito felizes e os treinos estão muito dinâmicos. As conversas são rápidas e dinâmicas e vê-se que o staff tem uma mentalidade diferente. Depois de muitos anos de casa, também é bom ter uma mudança. Estou muito confiante que as coisas vão correr bem e que esta nova geração vai ganhar muitas coisas".

Espera ganhar jogos com nota artística, o que nem sempre acontecia com Fernando Santos? "Isto não é de um dia para o outro. Não há varinha mágica, há que dar tempo ao novo selecionador e projeto. Há muitos jogadores jovens e se calhar vamos jogar num sistema diferente, não sabemos. É dar tempo e ter uma visão positiva. Eu estou confiante".

Pode bater o recorde de internacionalizações frente ao Liechtenstein: "Vamos a eles, eu gosto de bater recordes e espero que amanhã seja esse dia".