Martínez confirma titularidade de Ronaldo: "O jogador que aparece na conferência...."

Roberto Martínez fala em "orgulho para o futebol mundial" 200 jogos de Ronaldo

O selecionador Roberto Martínez afirmou hoje que Cristiano Ronaldo, que vai atingir na terça-feira a internacionalização 200, é um "orgulho para o futebol mundial" e anunciou a sua titularidade frente à Islândia, no apuramento para o Euro'2024.

"Será uma celebração. Um jogador chegar aos 200 jogos é único. É um orgulho para o futebol português, para o povo português e um orgulho para o futebol mundial. Estamos a falar do primeiro jogador a chegar às 200 internacionalizações", afirmou Roberto Martínez, no Estádio Laugardalsvöllur, na Reiquiavique, na conferência de imprensa de antevisão do duelo do Grupo J.

Por ser um "feito tão especial", o técnico espanhol avançou mesmo com a titularidade de Ronaldo frente aos nórdicos, algo que não costuma fazer como treinador na véspera dos jogos.

"Normalmente o jogador que aparece na conferência de imprensa joga no dia seguinte", brincou Martínez, confirmando depois que o avançado de 38 anos vai fazer parte do "onze" de Portugal: "Sim vai jogar".

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45 (18:45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A equipa das "quinas" lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro'2024, que vai decorrer na Alemanha.