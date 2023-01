Martínez aborda tática na seleção portuguesa e promete "uma equipa de ataque"

Roberto Martínez, apresentado como novo selecionador de Portugal, jogou com três centrais na Bélgica. Declarações na apresentação desta segunda-feira.

Bélgica jogou com três centrais. O mesmo sistema com Portugal? "O importante é fazermos uma seleção muito competitiva. Estivemos 28 jogos invictos em grandes competições. Nos grandes torneios, há outros aspetos que decidem. Portugal tem de ser uma equipa moderna e tem de ter flexibilidade tática. O meu trabalho será procurar as melhores soluções para aproveitar todo o talento. Temos de saber jogar com as transições do futebol moderno, de ter a bola para controlar as partidas."

Competitividade: "Portugal foi sempre competitivo. Este é o meu ponto de partida: não podemos perder isso. Temos de criar uma equipa de ataque, mas que nunca perca a sua competitividade. Nunca podemos perder alegria. Temos de trabalhar com todos os escalões etários, no sentido de colocar os conceitos uniformes."

A Bélgica: "Foi um período muito intenso com a Bélgica. Fomos número um do ranking mundial. A avaliação deixo para os outros. Tenho uma grande admiração pelo jogador português. Adapta-se muito bem às ligas estrangeiras. É com esses jogadores que quero trabalhar. O jogador português pode trazer uma fórmula vencedora."