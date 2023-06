Martim Fernandes: "Ser o mais novo? Estou habituado às praxes..."

Martim Fernandes só pensa em conquistar o Europeu de sub-19

O defesa Martim Fernandes quer evitar repetir a deceção no escalão de sub-17 e ajudar Portugal a conquistar o Europeu de sub-19 de 2023, disse este sábado o lateral, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Queremos chegar à final e ganhá-la. Não quero que me aconteça como no primeiro Europeu de sub-17, em Israel, em que ficámos pelas meias-finais. Sermos eliminados pela França nos penáltis foi uma grande deceção", observou.

Com 17 anos, Martim Fernandes é o mais jovem entre os 25 jogadores pré-convocados pelo selecionador Joaquim Milheiro, que anunciará na segunda-feira a lista de 20 eleitos para o Campeonato da Europa, cuja fase final se realiza em Malta, entre 3 e 16 de julho.

"Claro que estava mais à vontade no meu escalão, porque são colegas da minha idade e com quem jogo há muito tempo. Não é estranho ser o mais novo - já fui na equipa B do FC Porto e o mais jovem de sempre na Youth League. Estou habituado às praxes. Temo que ainda aconteça uma antes do fim do estágio", disse Martim Fernandes.

Portugal integra o Grupo A da competição, na qual defrontará as seleções da Polónia, em 3 de julho, da Itália, em 6 de julho, e de Malta, em 9 de julho, apurando-se para as meias-finais da prova os dois primeiros do grupo.